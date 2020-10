Champions League 2020 2021: il calendario della fase a gironi | Date e squadre

CHAMPIONS LEAGUE 2020 2021 CALENDARIO – Oggi, giovedì 1 ottobre 2020, alle 17 a Ginevra si svolgono i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2020 2021. Quali sono le partite e il calendario della prossima Coppa dei Campioni? Quali le avversarie delle italiane? Ricordiamo che le 32 squadre qualificate sono suddivise in otto gironi da quattro club ciascuno. Le italiane che partecipano alla prossima Champions sono Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Ecco il calendario della fase a gironi.

Sorteggi Champions League: la guida

GRUPPO A: Bayern Monaco

GRUPPO B: Real Madrid

GRUPPO C: Porto

GRUPPO D: Liverpool

GRUPPO E: Siviglia

GRUPPO F: Zenit

GRUPPO G: Juventus

GRUPPO H: PSG

Le date della Champions League 2020 2021

La nuova Champions League partirà con la fase a gironi il 20-21 ottobre 2020. Sette giorni dopo andrà in scena la seconda giornata, la settimana seguente si giocherà la terza. Dopo una pausa di tre settimane, il 24 e 25 novembre si tornerà in campo per il quarto turno, mentre l’1 e 2 dicembre sarà in programma la quinta giornata. L’ultimo appuntamento sarà previsto per l’8 e 9 dicembre. La fase a eliminazione diretta, invece, si disputerà nel 2021: gli ottavi tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e il 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. La finale è prevista per il 29 maggio allo stadio Atatürk di Istanbul.

Le fasce per i gironi

FASE A GIRONI

1^ giornata: 20/10/2020–21/10/2020

2^ giornata: 27/10/2020–28/10/2020

3^ giornata: 03/11/2020–04/11/2020

4^ giornata: 24/11/2020–25/11/2020

5^ giornata: 01/12/2020–02/12/2020

6^ giornata: 08/12/2020–09/12/2020

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021

Squadre

Sono come di consueto 32 i club che si qualificano alla fase a gironi della Champions 2020 2021. Tra le squadre da battere sicuramente le più temibili restano Real Madrid e Barcellona, Liverpool e Manchester City oltre al Psg finalista. Le italiane che partecipano alla competizione sono Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Prima volta assoluta per Rennes e Istanbul Basaksehir, oltre a Krasnodar e Midtjylland. Ecco tutti i club qualificati:

SPAGNA : Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia INGHILTERRA : Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea

: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea GERMANIA : Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach

: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach ITALIA : Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio FRANCIA : Psg, Marsiglia, Rennes

: Psg, Marsiglia, Rennes PORTOGALLO : Porto

: Porto RUSSIA : Zenit St Pietroburgo, Lokomotiv Mosca, Krasnodar

: Zenit St Pietroburgo, Lokomotiv Mosca, Krasnodar BELGIO : Club Brugge

: Club Brugge UCRAINA : Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev

: Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev OLANDA : Ajax

: Ajax TURCHIA : Istanbul Basaksehir

: Istanbul Basaksehir AUSTRIA : Salisburgo

: Salisburgo DANIMARCA : Midtjylland

: Midtjylland GRECIA : Olympiacos

: Olympiacos UNGHERIA: Ferencvaros

