Cessione AS Roma, oggi il closing: Pallotta cede a Friedkin

CESSIONE AS ROMA – Oggi, 17 agosto 2020, la AS Roma cambia proprietà. La società giallorossa passerà dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Alle ore 10 di questa mattina è previsto l’incontro decisivo in cui saranno firmati i documenti per il passaggio di proprietà del club. La sede prescelta è la sede romana della DLA Piper, studio legale che rappresenta Pallotta, in Via Dei Due Macelli, nel centro della Capitale. Di seguito tutte le ultime notizie sul closing in tempo reale.

LA DIRETTA

Ore 13,15 – Closing in pausa – Si interrompe momentaneamente l’incontro tra le parti per una pausa pranzo. Nell’edificio di Via Dei Due Macelli alcuni camerieri hanno portato vassoi con dei panini. Subito dopo il pranzo si riprenderà con il closing.

Ore 11,45 – Arrivati Baldissoni e Fienga – Sono arrivati in Via Dei Due Macelli anche Mauro Baldissoni, il vicepresidente con deleghe allo stadio, e Guido Fienga, CEO della società giallorossa. Poco prima è arrivato anche Gianluca Cambareri, legale dello studio Tonucci e membro del CdA di As Roma.

Ore 10,30 – Borsa, il titolo della Roma in forte rialzo – In attesa del closing in Borsa il titolo della Roma è segnalato in forte rialzo: più 4,90 per cento all’apertura delle contrattazioni.

Ore 10 – Cessione AS Roma, tutto pronto per il closing – Alcuni legali sono già all’interno dello studio. L’incontro è previsto alle ore 11: la Roma sarà rappresentata dallo studio Tonucci. Sarà presente l’ad del club Guido Fienga e gli advisor dello studio Chiomenti scelti da Friedkin, che si collegheranno con lo studio O’Malley di Londra. Pallotta e Ryan Friedkin (segnalato a Londra in questi giorni) saranno collegati in conference call, mentre Dan Friedkin seguirà le operazioni da Houston. La chiusura dell’operazione è prevista per le 15. L’annuncio ufficiale avverrà presumibilmente in serata, dopo la chiusura della Borsa.

