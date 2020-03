Coronavirus, Celta Vigo e Valladolid rinunciano ai tamponi

I due club della Liga (il massimo campionato di calcio spagnolo) Real Valladolid e Celta Vigo hanno deciso di rinunciare ai kit di test per il coronavirus perché questi vengano destinati a situazioni di maggiore urgenza. La Liga, attualmente sospesa, nelle scorse ore ha offerto 500 tamponi di test ai propri club, con priorità chi ha viaggiato in zone ad alto rischio, per accertare eventuali positività degli atleti: mercoledì li ha rifiutati il Real Valladolid appunto, dicendo che c’è chi ne ha più bisogno, seguito nella giornata di ieri, 19 marzo, dal Celta Vigo.

