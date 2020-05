Formula 1, ufficiale: Carlos Sainz ha firmato con la Ferrari

Ufficiale: Carlos Sainz nuovo pilota della Ferrari

Ora è ufficiale: Carlos Sainz è un nuovo pilota della Ferrari. Lo spagnolo sostituirà Sebastian Vettel a partire dalla stagione 2021 e correrà al fianco di Charles Leclerc anche nel 2022. “Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra – ha detto in una nota del Cavallino il 25enne di Madrid – ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”.

Chi è Carlos Sainz

Carlos Sainz Vázquez de Castro, meglio noto come Carlos Sainz Jr, nasce a Madrid, il primo settembre del 1994), è un pilota automobilistico spagnolo, attivo in Formula 1 dal 2015. Ha corso nella massima categoria con la Toro Rosso dal 2015 al 2017 e con la Renault nel 2017 e 2018, mentre dal 2019 è un pilota del team McLaren. È figlio del pilota di rally Carlos Sainz.

Il 25enne di Madrid approda dunque alla Ferrari dopo 5 stagioni in Formula 1: ha corso 102 GP tra Toro Rosso, Renault e McLaren. Il suo miglior risultato è stato il podio conquistato nello scorso GP del Brasile. Nel 2019 ha chiuso al sesto posto la classifica del mondiale piloti.

