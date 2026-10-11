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Cagliari Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Cagliari Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CAGLIARI JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 20,45 Como e Roma scendono in campo alla Unipol Domus di Cagliari, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Cagliari Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 11 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cagliari Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini/Fadera, Maldini; Mendy.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceicao/Zhegrova, Nico Gonzalez, Alajbegovic/Kolo Muani; Kolo Muani/Woltemade.

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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