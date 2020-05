Bundesliga, il primo gol post coronavirus: esultanza senza abbracci | Video

È del giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland il primo gol post Coronavirus. Il norvegese ha segnato al 29′ minuto del primo tempo nel derby contro lo Schalke 04, nel giorno della ripresa del campionato tedesco di calcio dopo lo stop di marzo per il coronavirus. La prima partita in Europa da quando sono scattate le misure di sicurezza. Per il centravanti esultanza come da protocollo: nessun abbraccio tra i giocatori del Dortmund, ma solo grandi sorrisi.

