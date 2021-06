Belgio-Italia: gli azzurri si inginocchieranno contro il razzismo

Venerdì sera, a Monaco di Baviera, prima del quarto di finale degli Europei con il Belgio, la Nazionale non resterà in piedi, ma si metterà in ginocchio in favore del movimento Black Lives Matter. L’indicazione – secondo quanto riporta La Repubblica – filtra da Coverciano e fa seguito alle parole del capitano azzurro Giorgio Chiellini nei minuti precedenti la partita di Londra con l’Austria, quando il veterano della squadra ha detto che il gesto sarebbe stato automatico, se gli avversari lo avessero fatto, in segno di solidarietà con loro.

“Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra – le parole del difensore italiano -. Ma cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.

Dopo non averlo fatto, o fatto parzialmente, nelle precedenti partite, ora il cambio di rotta che però non sarebbe definitivo ma dettato dal fatto che i giocatori del Belgio, come già accaduto in tutte le loro partite ad Euro 2020, venerdì sera si metteranno in ginocchio prima del fischio d’inizio.