Dopo le critiche per non aver aderito nei precedenti due match di Euro 2020 contro Turchia e Svizzera, ieri pomeriggio – 20 giugno – cinque calciatori della Nazionale si sono inginocchiati contro il razzismo all’inizio del match tra Italia e Galles, l’ultimo della fase a gironi. Si tratta di Belotti, Pessina, Bernardeschi, Toloi ed Emerson. Il gesto tuttavia ha attirato diverse critiche sui social con molti utenti che si sono lamentati della mancata adesione di tutta la selezione italiana. “Sarebbe stato bello se lo avessero fatto tutti”, ha commentato l’ex centrocampista della Juventus, ora commentatore Rai per Euro 2020, Claudio Marchisio. Tutti i calciatori del Galles si sono invece inginocchiati per #BlackLivesMatter.

Quindi per mezza nazionale italiana il razzismo non e’ un problema…..#BlackLivesMatter pic.twitter.com/n4jMLc1xRZ — fabrizio1965 🐼 (@fabrizio19651) June 20, 2021

Eccoli i vostri beniamini, pagati a peso d’oro, che non si vogliono sporcare con un gesto simbolico per #BLM #BlackLivesMatter

Abbiamo 5 merde in Nazionale. pic.twitter.com/mb4uP2cdkm — Il Recidivo (@Mr_JohnCarter) June 20, 2021

Non solo critiche. C’è stato anche chi ha apprezzato il gesto di chi è rimasto in piedi.

Ci si inginocchia solo davanti a Dio (Ap. 22,9) e se proprio ha voglia di inginocchiarsi lo faccia davanti ai milioni di bambini ai quali viene negato il diritto alla vita… bianchi, neri o gialli che siano … #ItaliaGalles #BLM #20giugno — Ivan S. (@igsolkr) June 20, 2021