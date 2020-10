Bayern Monaco Atletico Madrid streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Champions League

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21 Bayern Monaco (fresco campione d’europa) e Atletico Madrid scendono in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions Legue 2020-2021. Alla sfida potranno assistere pochissimi tifosi data l’emergenza Covid 19. Dove vedere Bayern Monaco Atletico Madrid in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Bayern Monaco Atletico Madrid: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Bayern Monaco e Atletico Madrid sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bayern Monaco Atletico Madrid è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Bayern Monaco Atletico Madrid sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Bayern Monaco-Atletico Madrid

Bayern Monaco-Atletico Madrid Dove : Allianz Arena, Monaco di Baviera

: Allianz Arena, Monaco di Baviera Data: mercoledì 21 ottobre 2020

mercoledì 21 ottobre 2020 Ore: 21

21 Canale tv: Sky

Sky Streaming: SkyGo e Now Tv

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bayern Monaco Atletico Madrid in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Tolisso, Goretzka; Muller, Gnabry, Coman; Lewandowski.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Sanchez; Correa, Torreira, Koke, Lemar; Costa, Suarez.

