Il giocatore di basket Attilio Pierini è morto ieri, 24 giugno 2020, in un grave incidente stradale sull’A24 in direzione Roma. L’uomo, 39 anni, nell’ultima stagione in B con la maglia del Civitanova Marche, era a bordo dell’auto con la moglie, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Teramo.

La dinamica dell’incidente

Poco prima del traforo del Gran Sasso, la carreggiata era a due sensi di marcia per via di alcuni lavori in corso nella corsia opposta. Secondo quanto ricostruito, Pierini, al volante della sua Audi Q5, un chilometro prima di entrare in galleria si sarebbe spostato nell’altra corsia come se volesse sorpassare le auto in colonna. Dalla direzione opposta stava però arrivando un camion Volvo con cui c’è stato l’impatto fatale per il giocatore di basket. La moglie, cosciente in un primo momento, ha poi perso conoscenza per via dei traumi riportati. Per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Una volta estratta, la corsa in ospedale con l’eliambulanza. Nello scontro, è morto anche il cagnolino che viaggiava con la coppia.

Potrebbero interessarti Papa Francesco scrive ad Alex Zanardi: “Prego per te” Djokovic positivo al Coronavirus: una settimana fa il ballo in discoteca | VIDEO Torino Udinese streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A