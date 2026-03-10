Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Atalanta Bayern Monaco streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Atalanta Bayern Monaco streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

ATALANTA BAYERN MONACO STREAMING TV – Questa sera, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21 Atalanta e Bayern Monaco scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo, partita valida per gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Atalanta Bayern Monaco in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Atalanta Bayern Monaco: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Bayern Monaco è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 10 marzo 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Atalanta Bayern Monaco sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Atalanta-Bayern Monaco
  • Dove: New Balance Arena, Bergamo
  • Data: martedì 10 marzo 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Atalanta Bayern Monaco in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.All.: Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All.: Kompany.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Milan Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Genoa Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Milan Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Genoa Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Lazio Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Como Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Esteri / “Cristiano Ronaldo è scappato dall’Arabia dopo l’attacco iraniano”: il suo jet privato ha raggiunto la Spagna
Sport / Roma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cremonese Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Sanremo 2026, l’abito di Nicola Savino ospite (serata finale) al Festival: look e stilista
Ricerca