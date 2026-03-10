Atalanta Bayern Monaco streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

ATALANTA BAYERN MONACO STREAMING TV – Questa sera, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21 Atalanta e Bayern Monaco scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo, partita valida per gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Atalanta Bayern Monaco in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Atalanta Bayern Monaco: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Bayern Monaco è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 10 marzo 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Atalanta Bayern Monaco sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Atalanta-Bayern Monaco

Atalanta-Bayern Monaco Dove : New Balance Arena, Bergamo

: New Balance Arena, Bergamo Data: martedì 10 marzo 2026

martedì 10 marzo 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Atalanta Bayern Monaco in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.All.: Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All.: Kompany.