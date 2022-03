“Will Smith era già arrabbiato con Chris Rock”: spunta il precedente

L’immagine di Will Smith che tira un ceffone a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022 ha fatto il giro del mondo. A far infuriare il celebre attore una battuta infelice del comico sulla alopecia della moglie Jada Pinkett. L’ex principe di Bel-Air, premiato con la statuetta di miglior attore protagonista, ha poi chiesto scusa all’Academy, ma potrebbe non bastare, tanto che Will Smith rischia addirittura di perdere l’ambito premio.

A scatenare una reazione così violenta potrebbe esserci un precedente proprio con Chris Rock, che risale al 2016. Sempre in occasione degli Oscar, il comico disse: “Jada si è arrabbiata, non viene. Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato”. Una battuta in pieno humor americano che però a Will Smith non è andata giù, e che probabilmente si è legata al dito. In quel caso Chris Rock faceva riferimento all’assenza dell’attrice dalla cerimonia degli Oscar, in segno di protesta contro gli “Oscar so White” (“troppo bianchi”, cioè discriminanti verso le persone di colore), e dopo l’esclusione del marito dalle nomination per l’interpretazione nel film “Concussion”.

Il comico aveva anche ironizzato sullo stesso Will Smith e sul flop al botteghino del film “Wild Wild West”: “Non è giusto che Will, così bravo, non sia stato inserito in nomination. È altrettanto ingiusto che Will sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West”. Anche più di recente, nel 2018, i due avevano dimostrato di non amarsi particolarmente, come si evince da questo scambio sui social. Will Smith augurò buon compleanno alla sua ex moglie Sheree Zampino e Rock approfittò per scrivere un commento sibillino: “Wow, hai una moglie molto comprensiva”.

A confermare che l’acredine tra Will Smith e Chris Rock, sfociata nello schiaffo di questa notte, abbia radici lontane, è una fonte al magazine People: “Quando Chris ha condotto gli Oscar nel 2016, nel suo monologo la prese in giro dicendo che non poteva boicottare un evento a cui non era stata invitata. Will Smith sarà ancora arrabbiato per quello”. Da qui la rabbia nei confronti del comico, il gestaccio e quel minaccioso invito: “Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fot*uta bocca!”. “L’amore fa fare cose folli”, ha provato poi a difendersi Smith, tra le lacrime, nel suo discorso di ringraziamento per aver ricevuto l’Oscar. Di certo, come ha detto Gabriele Muccino, in questo modo “ha rovinato la serata più importante della sua vita”.

Leggi anche: Il pugno di Will Smith è ingiustificabile: esprime solo la violenza di una maschilità patriarcale (di G. Cavalli)