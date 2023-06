Viva Rai2, i residenti di via Asiago infuriati con Fiorello: “Dormiamo con i tappi alle orecchie”

Viva Rai2, i residenti di via Asiago infuriati con Fiorello

I residenti di via Asiago, la strada nel quartiere Prati di Roma dove ogni giorno va in onda il programma di Fiorello Viva Rai2, non ce la fanno più.

Il malessere, già espresso diversi mesi fa, si è ora trasformato in una lettera di protesta inviata alla direzione di Rai e sottoscritta da circa cinquanta residenti.

Lo rivela l’edizione romana di La Repubblica, secondo cui i cittadini stanno pensando anche un’azione legale contro il Comune di Roma.

“La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla” afferma uno dei residenti, che aggiunge: “Quando ha suonato Laura Pausini c’era gente qui sotto dalle tre del mattino”.

La vicenda è stata commentata da Renato Sartini, consigliere municipale della Lista Civica di Roberto Gualtieri, che afferma: “Chi viene ad assistere a questi spettacoli non è gente del posto, tanto che spesso arrivano ad accamparsi”.

“Per mantenere l’ordine c’è una volante dei vigili urbani ogni giorno, ma non basta. Soprattutto, potrebbe essere utilizzata per altri scopi, come il contenimento dei parcheggi selvaggi in questo quartiere” aggiunge il consigliere.

Intanto, però, il programma di Fiorello dovrebbe essere ricofermato anche nella prossima stagione: una notizia che non farà felici i residenti di via Asiago.