A Viva Rai2 irrompono gli Ufo, Fiorello: “Ma che ca**o è?”. Il fimato impazza sui social: “Ma è vero?” | VIDEO

A Viva Rai2 irrompono gli Ufo, Fiorello: “Ma che ca**o è?” | VIDEO

Un ufo è stato avvistato a Roma, sopra via Asiago, mentre andava in onda in diretta il programma di Fiorello Viva Rai2: l'”avvistamento” era ovviamente una gag ben congegnata dagli autori del programma, che però ha mandato letteralmente in tilt i social con molti utenti che hanno creduto alla veridicità del filmato.

La gag è andata in onda nel corso della puntata in onda nella mattinata di martedì 14 febbraio 2023: Fiorello e Fabrizio Biggio erano al timone del programma quando, all’improvviso, si sono accorti che le persone all’esterno stavano guardando qualcosa in cielo.

I due, così, si sono alzati per scorgere fuori dalla vetrata con le telecamere che hanno inquadrato per qualche secondo l’oggetto volante prima che questo scomparisse all’improvviso.

“No, ma che cos’è? Guarda lassù!” ha esclamato Fiorello che poi ha aggiunto: “Ma che cazzo è? Guarda che è vero!”.

“È un pallone spia, ho i brividi” ha aggiunto Fabrizio Biggio. “Voi l’avete visto?” ha chiesto poi Fiorello al pubblico che stazionava fuori dallo studio dove si tiene il programma.

Quello di Fiorello era ovviamente uno sketch divertente che ironizzava su quanto sta accadendo nei cieli del Nord America e, a giudicare dalle reazioni social anche ben riuscito dal momento che numerosi utenti si sono chiesti se l’avvistamento fosse reale o meno.