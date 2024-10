Tapiro d’oro a Fedez, la rivelazione di Valerio Staffelli: “Mi ha mandato due vocali, era molto adirato” | VIDEO

Tapiro d’oro a Fedez, la rivelazione di Valerio Staffelli: “Era molto adirato”

Dopo aver consegnato il Tapiro d’oro a Fedez, Valerio Staffelli ha rivelato di aver ricevuto dei messaggi audio dal cantante, il quale, secondo l’inviato di Striscia la notizia, era molto “adirato”.

Tutto nasce dalla consegna del Tapiro a Fedez per l’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversi ultras del Milan e dell’Inter, tra cui anche il bodyguard del rapper, Christian Rosiello.

“Siamo venuti a portarle il Tapiro perché abbiamo visto che hanno arrestato il suo guardiaspalle factotum. Adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?” ha chiesto Staffelli.

Fedez, davanti a questa affermazione, ha sbottato: “L’ha detto per davvero? Eh mi sa che per questo paghi una bella querela”. Il cantante, poi, prima di andare via aveva aggiunto: “Ci sentiamo dopo”.

Ora, Valerio Staffelli rivela di aver effettivamente sentito il rapper. Nell’ultima puntata del tg satirico, infatti, l’inviato di Striscia ha raccontato: “Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio. Si è molto arrabbiato perché gli ho chiesto dei due guardaspalle e delle risse”.

“Si è arrabbiato perché i suoi due bodyguard sono stati arrestati ed erano coinvolto nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez”.

Fedez, poi, secondo quanto racconta Staffelli ha detto che porterà l’inviato di Striscia “in tribunale” aggiungendo: “Ha detto che se vogliamo fare un altro servizio con Luis Sal che dice ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato‘ possiamo farlo perché a lui non fa più ridere”.