Luis Sal rompe il silenzio sulla rottura con Fedez, l’attacco dello youtuber

Luis Sal rompe il silenzio sul suo addio a Muschio Selvaggio, il podcast co-condotto con Fedez dal quale era sparito da diversi mesi, e replica al rapper, che pochi giorni fa aveva realizzato un video per spiegare perché lo youtuber fosse scomparso dal programma.

Anche la replica di Luis Sal arriva in un video, pubblicato all’insaputa di Fedez direttamente sul canale Youtube di Muschio Selvaggio perché “è anche il mio canale, per ora”.

Nel filmato Luis Sal spiega che cosa non andava con Fedez e soprattutto a Muschio Selvaggio: “Gli argomenti del podcast sono importanti, vanno oltre il gossip e altro, perchè di Fedez si parla già abbastanza. Questo non doveva essere un luogo dove parlare ancora di Fedez”.

Nel corso degli anni, secondo lo youtuber, l’ego di Fedez avrebbe preso il sopravvento andando a oscurare gli argomenti e gli ospiti del podcast.

“Gliel’ho fatto notare più volte. Prima da amico, in tanti modi e glielo fate notare anche voi nei commenti. E così si ribalta tutta la piramide, e fondamenta vengono sdradicate. E quindi in tutti questi anni in cui non mi sentivo ascoltato da Federico né nella parte creativa né in quella esecutiva. Agiva senza coinvolgermi, mi chiedeva poi scusa e continuava a farlo”.

Poi, attraverso una serie di vignette, Luis Sal racconta il retroscena della loro lite. Secondo lo youtuber, infatti, dopo Sanremo lui e Fedez avrebbero deciso di prendersi un periodo di pausa dal podcast proprio per i contrasti a livello editoriale e creativo.

Poco dopo, il rapper avrebbe dato a Luis Sal dell'”ingrato di merda” e avrebbe poi abbandonato la conversazione lasciando tutto in mano alla madre, sua manager, e agli avvocati.

Secondo quanto racconta Luis Sal, però, lo youtuber sarebbe stato contattato poco dopo dall’entourage di Fedez che gli avrebbe proposto di partecipare a una puntata di Muschio Selvaggio in cui “ti scusi per la tua assenza con un testo concordato. Ti pago con l’obbligo di riservatezza e compro il 50% delle tue quote”.

“Mi sono trovato a difendermi dai legali di Federico e anche dalle cose non vere che lui dice su di me. Ora sono costretto a dovermi difendere pubblicamente a un giochino di Federico che è molto bravo a fare a cui io non voglio giocare…”.

Poi, Luis Sal si rivolge direttamente a Fedez: “Fede non voglio giocare a questo giochino, non giochiamo più. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Lo youtuber, poi, conclude: “Federico non sa che sto pubblicando su questo canale, spero non tiri giù il video… È anche il mio canale, per ora… Mi dispiace perché il progetto era tanto mio quanto suo, avrei continuato volentieri se non mi fosse stato reso così difficile. Avrei continuato se avesse mantenuto le mie idee oltre alle sue. Ho condiviso molte idee di Federico: ha detto che non volevo andare a Sanremo, ci siamo andati… Ma quando si trattava di ascoltarmi… niente”.