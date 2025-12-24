Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Zootropolis: trama, cast e streaming del film Disney su Rai 2

di Antonio Scali
Zootropolis: trama, cast e streaming del film Disney su Rai 2

Questa sera, 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), dalle 21.20 su Rai 2 va in onda il film Zootropolis, pellicola Disney di animazione del 2016 diretta da Byron Howard e Rich Moore che ha vinto l’Oscar nel 2017. Ma qual è la trama, con il cast, il trailer e dove vedere in streaming Zootropolis? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Zootropolis è una modernissima città dove convivono pacificamente animali di ogni dimensione. La protagonista, la coniglietta Judy Hopps, è una poliziotta di campagna che sogna di diventare Ufficiale di Polizia della città, ma arrivata nella grande metropoli Judy e la sua gentilezza si dovranno imbattere già nelle prime difficoltà. Il suo Superiore è pieno di pregiudizi: per via delle dimensioni della coniglietta, Bogo il capitano non crede che Judy possa farsi valere, per questo la relega a dirigere il traffico. Judy però non demorde e dimostra di quale stoffa è fatta. Due giorni dopo aver preso servizio, mentre il capitano la rimprovera nel suo ufficio, entra una lontra, Virna, disperata perché suo marito Emmitt è scomparso. Judy si lancia e si offre per recuperare il marito. Bogo, seppur titubante, concede all’agente 48 ore per ritrovare il vecchio scomparso: ma se non dovesse riuscirci, Judy dovrà dimettersi.

Zootropolis: il cast e il trailer del film

Essendo un film d’animazione, non ci sono attori. Vediamo allora il cast dei doppiatori: Judy la coniglietta è doppiata da Ilaria Latini, mentre Nick Wilde è doppiato da Alessandro Quarta. Il capitano Bogo è doppiato da Roberto Fidecaro, mentre Dawn è doppiato da Maria Letizia Scifoni. Benjamin ha la voce di Gabriele Patriarca, mentre Bonnie ha la voce di Roberta Greganti. Stu invece ha la voce di Vittorio Guerrieri. Yax è Paolo Ruffini, mentre Leodore è Massimo Lopez. La signora Otterton è Alessandra Korompay, mentre Duke è Frank Matano. Gazelle è Ilaria Stagni, Mr Big è Leo Guttola e Fru fru è Teresa Mannino. Flash è Nicola Savino e Finnick è Diego Abatantuono. Di seguito il trailer.

Streaming e tv

Dove vedere il film? Zootropolis viene trasmesso in chiaro e in prima serata il 24 dicembre 2025, alle ore 21:20 su Rai 2, al tasto 2 del digitale terrestre. Anche in streaming e on demand su Rai Play. Chi invece ha un abbonamento con Disney+ troverà sempre il film a disposizione.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
