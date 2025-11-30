Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1

Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show.

Anticipazioni, cast, comici e ospiti

In studio, nel corso delle puntate, si alterneranno 50 comici: un cast composto da nuove proposte al debutto e da nomi già noti al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti. Un vero e proprio laboratorio della risata, frutto di un intenso lavoro di scouting condotto in tutta Italia sotto la guida e l’intuizione creativa di Giancarlo Bozzo.

Non solo palco: con Ale e Franz, il backstage diventa parte integrante dello spettacolo, con interviste irriverenti, sketch dietro le quinte e momenti rubati prima e dopo le esibizioni. Un modo per restituire al pubblico l’atmosfera autentica e imprevedibile della comicità in fase di sperimentazione.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig On in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 in prima visione dal 23 novembre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 39esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 39esima puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 30 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 39esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 39esima puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 30 novembre 2025
TV / Il giorno sbagliato: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Carosello in love: il cast del film su Rai 1. Attori e personaggi
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 30 novembre 2025, su Rai 3
TV / Carosello in love: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 novembre 2025
Musica / Sanremo 2026, ecco quali sono i cantanti che prenderanno parte al Festival
TV / Ascolti tv sabato 29 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
Ricerca