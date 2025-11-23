Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

di Antonio Scali
Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1

Zelig On è il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti, in onda in prima serata su Italia 1 dal 23 novembre 2025 alle ore 21.20. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show.

Anticipazioni, cast, comici e ospiti

In studio, nel corso delle puntate, si alterneranno 50 comici: un cast composto da nuove proposte al debutto e da nomi già noti al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti. Un vero e proprio laboratorio della risata, frutto di un intenso lavoro di scouting condotto in tutta Italia sotto la guida e l’intuizione creativa di Giancarlo Bozzo.

Non solo palco: con Ale e Franz, il backstage diventa parte integrante dello spettacolo, con interviste irriverenti, sketch dietro le quinte e momenti rubati prima e dopo le esibizioni. Un modo per restituire al pubblico l’atmosfera autentica e imprevedibile della comicità in fase di sperimentazione.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig On in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 in prima visione dal 23 novembre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
