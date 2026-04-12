Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 12 aprile

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show.

Anticipazioni, cast, comici e ospiti

Nel corso delle cinque puntate saliranno sul palco numerosi comici, tra volti emergenti e artisti già conosciuti dal pubblico. Un cast eterogeneo, con una presenza femminile significativa, pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti. Tra questi: Alice Redini, Antonello Taurino, Davide Spadolà, Diego Casale, Elia Morra, Fausto Solidoro, Federica Ferrero, Filippo Caccamo, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Giancarlo Barbara, Giovanni D’Angella, Marco Colonna, Max Pieriboni, Max Samaritani, Michele Cosentino, Nikolas Albanese, Raffaello Corti, Senso D’oppio, Vincenzo Albano, Vincenzo Comunale, Virgigno.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig On in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 in prima visione dal 12 aprile 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.