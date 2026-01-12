Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Anton Filippo Ferrari
Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Dove vedere Zelig (30 anni) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5.

Zelig (30 anni) streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari contenuti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Zelig (30 anni), ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro nuove puntate: la prima lunedì 12 gennaio 2026; la quarta e ultima lunedì 2 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 12 gennaio 2026 OGGI
  • Seconda puntata: lunedì 19 gennaio 2026
  • Terza puntata: lunedì 26 gennaio 2026
  • Quarta puntata: lunedì 2 febbraio 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
