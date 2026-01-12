Zelig (30 anni): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Zelig (30 anni), lo show in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro nuove puntate: la prima lunedì 12 gennaio 2026; la quarta e ultima lunedì 2 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 12 gennaio 2026

Seconda puntata: lunedì 19 gennaio 2026

Terza puntata: lunedì 26 gennaio 2026

Quarta puntata: lunedì 2 febbraio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig (30 anni)? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,40 (circa) alle ore 23,58. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Zelig (30 anni), ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.