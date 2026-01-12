Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Zelig (30 anni): quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Zelig (30 anni): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Zelig (30 anni), lo show in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro nuove puntate: la prima lunedì 12 gennaio 2026; la quarta e ultima lunedì 2 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 12 gennaio 2026
  • Seconda puntata: lunedì 19 gennaio 2026
  • Terza puntata: lunedì 26 gennaio 2026
  • Quarta puntata: lunedì 2 febbraio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig (30 anni)? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,40 (circa) alle ore 23,58. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Zelig (30 anni), ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1
TV / Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1
TV / Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La Preside: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / La Preside: la storia vera a cui è ispirata la serie con Luisa Ranieri
TV / La Preside: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1
TV / Zelig: tutto quello che c’è da sapere sullo show che festeggia 30 anni
Ricerca