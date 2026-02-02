Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e comici (cast)

Sul palco vedremo super star della comicità italiana come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, Cochi Ponzoni – accompagnati dalle iconiche band di Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni. Ma non solo. Oltre ai personaggi storici, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, tra cui Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion e Antonio Ornano.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig (30 anni) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.