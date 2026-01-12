Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata

di Anton Filippo Ferrari
Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e comici

Sul palco vedremo super star della comicità italiana come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, Cochi Ponzoni – accompagnati dalle iconiche band di Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni. Ma non solo. Oltre ai personaggi storici, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, tra cui Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion e Antonio Ornano.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig (30 anni) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
