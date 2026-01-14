Zamora: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Zamora, film del 2023 diretto e interpretato da Neri Marcorè, qui al suo esordio alla regia di un lungometraggio, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Roberto Perrone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni ’60. Walter Vismara è un uomo di trent’anni che lavora come contabile in una piccola fabbrica a Vigevano. Quando la ditta per cui lavora chiude senza preavviso, Walter troverà un nuovo posto di lavoro presso un’altra azienda nella movimentata Milano, dove sarà sotto la supervisione del suo capo, il Cavalier Tosetto. Quest’ultimo ha una fissazione per il calcio, e costringe i dipendenti a sfidarsi in una competizione calcistica una volta a settimana, che vede la classica sfida fra scapoli e ammogliati. Walter, che non nutre particolare apprezzamento per il calcio, si schiera fin da subito in porta. Questa sua scelta porta l’ingegner Gusperti a prenderlo di mira, soprannominandolo sarcasticamente “Zamora”, in riferimento al celebre portiere spagnolo degli anni ’30. Walter è perciò costretto a sopportare le umiliazioni di Gusperti sia in campo sia in ufficio, cosa che lo porterà a chiedere l’aiuto di Giorgio Cavazzoni, una volta talentuoso portiere, a cui chiederà di allenarlo.

Zamora: il cast

Abbiamo visto la trama di Zamora, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alberto Paradossi: Walter Vismara

Neri Marcorè: Giorgio Cavazzoni

Marta Gastini: Ada

Anna Ferraioli Ravel: Elvira Vismara

Walter Leonardi: Herbert Gusperti

Giovanni Esposito: Bepi

Giovanni Storti: cavalier Tosetto

Giacomo Poretti: cavalier De Carli

Antonio Catania: commendator Galbiati

Pia Engleberth: Dolores

Giuseppe Antignati: Alvise Vismara

Corinna Lo Castro: Gisella

Pia Lanciotti: Anna Vismara

Stefano Saccotelli: cliente al bar

Stefano Sorrentino: vigilante

Alessandro Besentini: geometra Guarnieri

Francesco Villa: Piercarlo

Marino Bartoletti: Giovanni

Streaming e tv

Dove vedere Zamora in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.