Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 19 agosto

Yoga Radio Estate è il nuovo programma musicale in onda su Italia 1 dal 12 agosto 2025, con la conduzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Registrato a Piazza della Vittoria (Reggio Emilia), lo show accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi.

Anticipazioni e cantanti

“Yoga Radio Estate” è la versione televisiva di un appuntamento live che raduna folle nelle piazze dell’Emilia-Romagna, sotto l’egida di Radio Bruno. Il programma percorre l’estate italiana mediante brani che hanno scalato le classifiche e con performance che fanno ballare il pubblico. Si rinnova in tal modo l’atmosfera delle piazze dal vivo, che va a braccetto con il mezzo televisivo. Un connubio che ha fatto da costante anche nel corso della corrente estate, con artisti che balzano da una piazza all’altra, da una rete televisiva all’altra. Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, dei cantanti protagonisti della tappa di Forlì:

Alex Wyse

Arianna

Boomdabash

Fabio Rovazzi

Finley

FuckYourClique

Gabry Ponte

Il Pagante

Luk3

Nina Zilli

Orietta Berti

Petit

Settembre

Tananai

The Kolors

Tiromancino

Willie Peyote

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 19 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.