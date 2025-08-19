Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 19 agosto

Yoga Radio Estate è il nuovo programma musicale in onda su Italia 1 dal 12 agosto 2025, con la conduzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Registrato a Piazza della Vittoria (Reggio Emilia), lo show accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi.

Anticipazioni e cantanti

“Yoga Radio Estate” è la versione televisiva di un appuntamento live che raduna folle nelle piazze dell’Emilia-Romagna, sotto l’egida di Radio Bruno. Il programma percorre l’estate italiana mediante brani che hanno scalato le classifiche e con performance che fanno ballare il pubblico. Si rinnova in tal modo l’atmosfera delle piazze dal vivo, che va a braccetto con il mezzo televisivo. Un connubio che ha fatto da costante anche nel corso della corrente estate, con artisti che balzano da una piazza all’altra, da una rete televisiva all’altra. Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, dei cantanti protagonisti della tappa di Forlì:

  • Alex Wyse
  • Arianna
  • Boomdabash
  • Fabio Rovazzi
  • Finley
  • FuckYourClique
  • Gabry Ponte
  • Il Pagante
  • Luk3
  • Nina Zilli
  • Orietta Berti
  • Petit
  • Settembre
  • Tananai
  • The Kolors
  • Tiromancino
  • Willie Peyote

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 19 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: tutto quello che c’è da sapere
TV / Il bisbetico domato: tutto sul film in onda su Rete 4
Spettacoli / L'intervista inedita di Heather Parisi a Pippo Baudo: "Mi preoccupa l’idea di non esserci più"
Ti potrebbe interessare
TV / Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: tutto quello che c’è da sapere
TV / Il bisbetico domato: tutto sul film in onda su Rete 4
Spettacoli / L'intervista inedita di Heather Parisi a Pippo Baudo: "Mi preoccupa l’idea di non esserci più"
Spettacoli / Lo sfogo di Katia Ricciarelli: "Ho saputo da altri che Pippo Baudo era morto"
TV / Ascolti tv lunedì 18 agosto: La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi
TV / La bambina che non voleva cantare: tutto quello che c’è da sapere sul film su Nada in replica su Rai 1
TV / Il Gattopardo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alain Delon su Rai 3
TV / Vasco Rossi – I magnifici 7: lo speciale in onda in replica su Canale 5
TV / Anche io: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / “L’erede di Pippo Baudo? Stefano De Martino: ha capito il modo di parlare al popolino”
Ricerca