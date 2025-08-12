Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 12 agosto

Yoga Radio Estate è il nuovo programma musicale in onda su Italia 1 dal 12 agosto 2025, con la conduzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Registrato a Piazza della Vittoria (Reggio Emilia), lo show accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi.

Anticipazioni e cantanti

Nel primo appuntamento, ad alternarsi sul palco della piazza di Reggio Emilia, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Alfa, Gaia, Francesco Gabbani, Anna, Rocco Hunt, Clara, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Rkomi, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, BNKR44, Francesca Michielin, Jacopo Sol, Shade, Cristina D’Avena, Bianca Atzei e Aaron.

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 12 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.