Manca ancora l’ufficialità, ma prende forma la nuova giuria di X Factor 2022, il talent di Sky che ha già annunciato il ritorno di Fedez. L’idea è quella di rinnovare in gran parte il tavolo dei giudici, visto che negli ultimi anni gli ascolti sono stati deludenti. Qualche giorno fa l’ufficialità del ritorno in squadra del rapper, già giudice per cinque edizioni. Oltre a Fedez, secondo quanto riporta il settimanale Chi, in giuria dovrebbero arrivare Ambra Angiolini (nome già anticipato da Dagospia) e Dargen D’Amico, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo con il brano “Dove si balla”. Una vera e propria rivoluzione, dunque, con l’unico confermato che sarebbe Manuel Agnelli.

Dargen D’Amico è stato per il grande pubblico una delle rivelazioni dell’ultimo Sanremo, e da tempo collabora con Fedez. “X-Factor revolution. Dopo aver annunciato per primi il ritorno di Fedez a X-Factor, ecco quale potrebbe essere il quartetto dei giudici convocati per rilanciare un format in calo nelle ultime due edizioni: il già citato Fedez, Ambra Angiolini, il confermato Manuel Agnelli e una new entry, ovvero il rapper Dargen D’amico, collaboratore amico di Fedez, che lui stesso ha voluto fortemente”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Al momento come detto l’unico nome confermato è quello di Fedez, che aveva lasciato X Factor nel 2018. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.