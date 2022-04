X Factor 2022, Fedez giudice

Fedez torna a X Factor. Nell’edizione 2022, in programma a partire da settembre, Fedez rivestirà nuovamente i panni del giudice del popolare talent show musicale. Per il rapper, che nelle scorse settimane si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un tumore, si tratta di un ritorno dopo quattro anni di assenza. Fedez ha già preso parte a cinque edizioni di X Factor, tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola. Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky.

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo “Bella storia” (3 dischi di platino) e per presentare “Scena Unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria. X Factor 2022 sarà quindi la sesta edizione a cui prenderà parte Fedez. La nuova edizione scalda già i motori e spera di risalire la china dopo che le ultime annate sono state un po’ fiacche in termini di ascolti. Sicuramente il nome di Fedez può riaccendere l’interesse nei confronti dello show. Nelle prossime settimane avremo maggiori dettagli sul resto della giuria, che dovrebbe essere ampiamente stravolta rispetto allo scorso anno.