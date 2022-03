Fedez è uscito dall’ospedale dopo l’operazione: “Sto bene”

Fedez è uscito dall’ospedale San Raffaele di Milano alle ore 12.19 di oggi, giovedì 31 marzo 2022, dopo l’operazione alla quale si era dovuto sottoporre nei giorni scorsi per un raro tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato. Il cantante era ricoverato dal 22 marzo. Uscendo dal nosocomio ha salutato i giornalisti con un cenno della mano, è salito su una Bmw nera, e poi è partito. “Sto bene”, sono state le sue prime parole. Fedez può quindi tornare a casa, riabbracciare i figli e proseguire le cure tra l’affetto dei propri cari. “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, aveva detto il cantante in una storia Instagram, mentre era in videochiamata con il figlio Leone.

Sua moglie Chiara Ferragni in questi giorni di degenza post-operatoria è sempre stata al suo fianco in ospedale, senza mai lasciarlo solo e senza fargli mancare l’affetto di cui aveva bisogno in un momento così difficile. “Grazie per essere la mia roccia”, ha dichiarato Fedez sempre su Instagram. Sui social i due si sono fatti vedere a letto abbracciati, accompagnando la foto dalla didascalia “Per sempre sarà”, citazione dalla canzone “Favorisca i sentimenti”, scritta da Fedez per chiedere a Chiara di sposarlo durante il concerto all’Arena di Verona. Il peggio sembrerebbe passato, dopo colazioni in ospedale, notti insonni e videochiamate a distanza. “Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento, la guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia”, aveva scritto Chiara Ferragni in un post pubblicato subito dopo l’operazione.