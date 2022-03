Prosegue bene la convalescenza di Fedez, dopo il delicato intervento a cui si è sottoposto martedì al San Raffaele di Milano per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas. Circa una settimana fa il rapper aveva svelato con un video sui social di avere un problema di salute. Questa mattina la moglie Chiara Ferragni ha postato un’immagine dall’ospedale che riprende Fedez mentre fa colazione. Nello scatto il rapper, ancora ricoverato dopo l’operazione, alza il pollice in segno di ok. A corredo della foto la didascalia “Good morning from the hospital”, vale a dire “Buongiorno dall’ospedale”. Non è stato ancora annunciato quando il cantante potrà lasciare il San Raffaele per tornare a casa.

Nell’immagine social, Fedez è in pigiama, seduto davanti ad un vassoio con the e biscotti, con il volto provato dal delicato intervento e dalla riabilitazione che sta seguendo, ma sicuramente sollevato per il buon esito dell’operazione. Tanti i messaggi di vicinanza e di pronta guarigione che sta ricevendo in questi giorni, sia dai fan in giro per il mondo che da parte dei personaggi dello spettacolo. Tra questi Gianluca Vialli, con il quale Fedez ha rivelato di aver una telefonata pochi giorni prima dell’intervento. Come ricorderete l’ex calciatore sta combattendo contro un cancro. “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò – ha scritto il rapper in una storia -. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”. Molto commovente anche il video del primogenito dei Ferragnez, Leone, che ieri si era rivolto alla telecamera dicendo: “Rimettiti presto papà, così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo”.