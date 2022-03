Fedez, le prime parole dopo l’operazione: “Ho scoperto di avere un tumore”

“Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”: Fedez rompe il silenzio sulla sua malattia e rivela, il giorno seguente l’operazione subita all’ospedale San Raffaele di Milano, il motivo per cui si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico.

Il rapper ha condiviso la sua storia sul suo profilo Instagram, in cui, tra le varie foto postate, ha anche allegato un’immagini della cicatrice post-operatoria.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas – scrive Fedez – Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

L’annuncio della malattia era stato dato dallo stesso Fedez, sempre sui social. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia” aveva dichiarato il cantante.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni”.