Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. L’indiscrezione, lanciata questa mattina da Libero, è stata confermata da un post pubblicato sui social da Chiara Ferragni. Oggi, 23 marzo, ricorre il primo compleanno della piccola Vittoria, la secondogenita dei Ferragnez. “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”, si legge su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Al momento non si hanno altre informazioni sull’esito dell’intervento, anche se le parole di Ferragni, secondo cui il marito sarà presto a casa, fanno ben sperare. Per questioni di riservatezza, il rapper non ha voluto chiarire di che malattia si tratti né a quale cure si dovrà sottoporre. Come riferisce il Corriere della Sera, i prossimi giorni saranno fondamentali per il 32enne al fine di definire la migliore terapia possibile per il suo problema di salute. Già lui stesso aveva parlato di un percorso di cure da affrontare nelle prossime settimane.

Cronaca / Vittorio Feltri dopo la lettera a Fedez: “Non mi frega di raccontare i ca**i miei, l’ho fatto per lui” Spettacoli / “Voglio solo dirti grazie”: il primo messaggio di Fedez dopo l’annuncio della malattia è per il figlio Leone Cronaca / Vittorio Feltri rivela di avere il cancro e scrive a Fedez: “Non piangere e fregatene della malattia” Spettacoli / Cosa ha Fedez? L’annuncio della malattia e il precedente: la demielinizzazione e il rischio sclerosi multipla

Il cantante, dopo aver annunciato sui social di avere un problema di salute, aveva detto che quella di ieri sarebbe stata per lui una giornata importante, facendo probabilmente riferimento proprio a questo intervento: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività – aveva scritto Fedez -. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Circa tre anni fa Fedez aveva raccontato che attraverso degli esami radiologici gli era stata diagnosticata la demielinizzazione, ovvero un possibile campanello d’allarme della sclerosi multipla. Il San Raffaele è inoltre l’ospedale destinatario due anni fa di un grande gesto di solidarietà all’inizio della pandemia da parte di Fedez e di Chiara Ferragni.

Solo pochi giorni fa Federico Lucia aveva spiazzato tutti annunciando su Instagram tra le lacrime: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni”.

Chiara Ferragni, dopo l’annuncio della malattia del marito, aveva postato una foto di famiglia, scrivendo: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.