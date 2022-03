Fedez torna sui social dopo l’annuncio della malattia: il messaggio per il figlio Leone

“Voglio solo dirti grazie”: Fedez rompe il silenzio sui social dopo l’annuncio della malattia postando un messaggio di auguri per il figlio Leone, che oggi, sabato 19 marzo, compie 4 anni.

“Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino” ha scritto Fedez sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Cronaca / Vittorio Feltri rivela di avere il cancro e scrive a Fedez: “Non piangere e fregatene della malattia”

Il messaggio arriva pochi giorni dopo aver annunciato, sempre sui social, di avere un “problema di salute” che “comporta un percorso importante”.

Il rapper non ha specificato di quale malattia si tratti, ma ha sottolineato che “per fortuna il problema mi è stato trovato con grande tempismo”.

“Leggere le storie di altre persone mi ha dato grande conforto. Solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a chi stava affrontando un momento difficile” aveva aggiunto il cantante in una serie di stories pubblicate sui social.