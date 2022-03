Ieri pomeriggio Fedez, evidentemente commosso, ha annunciato con una serie di Stories su Instagram di star combattendo contro una malattia, un “problema di salute” non meglio specificato, anche se il cantante ha assicurato che i medici sono riusciti a intervenire con grande tempismo. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare”, ha detto il rapper. Un annuncio che ha commosso tutti i fan, tanto che Fedez in poco tempo è stato sommerso da messaggi di solidarietà. Anche la moglie, Chiara Ferragni, è intervenuta con un post sui social: “L’amore della mia vita avrà bisogno di un supporto in più”.

Eppure, come detto, Fedez ha preferito non chiarire di quale malattia si tratti. Ricordiamo che nel 2019, ospite della trasmissione La confessione sul Nove, il cantante aveva svelato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. “Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”, aveva spiegato Fedez.

Di che cosa si tratta? La demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. La guaina mielinica può essere danneggiata a causa di un ictus, di alcune infezioni, del sistema immunitario o per l’abuso di alcool. Ma alcuni disturbi non hanno ad oggi una causa nota. Tra i disturbi demielinizzanti quello più comune è senz’altro la sclerosi multipla.

Il dottor Paolo Maria Rossini, responsabile dell’area neuroscienze dell’Irccs San Raffaele di Roma, aveva spiegato al Messaggero cosa è la demielinizzazione: “I neuroni hanno un nucleo e poi dei prolungamenti. Uno di questi, il più importante, si chiama assone: sta in contatto con tutti gli altri neuroni, ed è circondato da una guaina mielinica, che può essere aggredita e distrutta. Quando accade, i neuroni colpiti perdono le loro funzioni. Nella sclerosi multipla, alcuni anticorpi “cattivi” aggrediscono la guaina mielinica e la distruggono in alcune zone. La si definisce infatti sclerosi multipla o sclerosi a placche proprio perché si formano placche di demielinizzazione in piccole aree”.

Il Corriere della Sera spiega che un’altra patologia della demielinizzazione è la malattia di Schilder o sclerosi cerebrale diffusa. Il processo si manifesta di solito con sintomi diversi a seconda della zona del sistema nervoso centrale colpita. Quel che è certo è che nessuno, a parte le persone più vicine al rapper, sa davvero cosa ha Fedez, e pensiamo sia giusto rispettare la sua privacy. Quando e se vorrà lo chiarirà lui, nel frattempo gli facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione.