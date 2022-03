Fedez torna a parlare della malattia: “Giornata importante”

Fedez è tornato a parlare sui social. Dopo l’annuncio della malattia, il cantante e imprenditore aveva pubblicato solo un post dedicato al quarto compleanno del figlio Leone, prima di chiudersi in un rumoroso silenzio. Ieri sera, 21 marzo 2022, però è riapparso con un post: “Domani per me sarà una giornata importante – ha scritto – volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività”.

Fedez ha poi dedicato una pensiero alla moglie, Chiara Ferragni: “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”. La conclusione del messaggio è dedicata ai piccoli Leone e Vittoria, i figli: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

La malattia

Ma qual è la mattia che ha colpito Fedez? Il cantante, ad oggi, non ha svelato nel dettaglio di cosa si tratta. Due anni fa nel corso di una puntata de “La Confessione” di Peter Gomez Fedez aveva raccontato che durante un controllo medico in cui gli era stata effettuata una risonanza magnetica all’encefalo, i dottori gli avevano diagnosticato appunto una demielinizzazione, malattia autoimmune, che può portare al rischio di sclerosi multipla. La demielinizzazione è un processo che determina lesioni alla mielina o guaina mielinica, sostanza che avvolge e isola gli assoni dei neuroni, permettendo l’efficace trasmissione degli impulsi nervosi. Le aree danneggiate prive di mielina provocano formazione di placche che a loro volta possono generare cicatrici, le sclerosi. Durante il controllo a Fedez era stata trovata una piccola cicatrice bianca, cosa che deve tenere sempre sotto controllo. Al momento però non è noto se la malattia annunciata da Fedez su Instagram sia questa o un’altra.