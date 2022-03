Fedez ha un “tumore neuroendocrino al Pancreas”: cosa sappiamo sulla malattia

Fedez ha svelato da quale malattia è stato colpito: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”. Il cantante lo ha fatto sapere in un post su Instagram pubblicato insieme a una gallery di foto che lo ritraggono con il camice a seguito dell’intervento all’addome al San Raffaele di Milano e insieme alla moglie Chiara Ferragni. Fedez ha detto di essersi dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportare una parte del pancreas (tumore compreso).

Ma cosa sappiamo del tumore che ha colpito Fedez? I tumori neuroendocrini del pancreas (NET), sono neoplasie rare che insorgono nei tessuti endocrini del pancreas. Possono essere “funzionanti” quando il tumore produce degli ormoni (tra cui insulina, gastrina, glucagone) e crea diverse sindromi cliniche. O “non funzionanti” (cioè non sono associati a una sindrome ormonale), che rappresentano il 50 e il 75 per cento dei casi. La patologia di Fedez è un tumore neuroendocrino. Questi tumori sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i tumori maligni: in Italia colpiscono 4-5 persone ogni 100mila abitanti e ci sono circa 2.700 nuove diagnosi all’anno. I pazienti sono pochi, ma convivono per molti anni con la malattia. Nel 60-70 per cento dei casi sono localizzati nel tratto gastro-entero-pancreatico (come nel caso del rapper). Nel 20-30 per cento dei casi colpiscono polmoni e apparato respiratorio o altre regioni del corpo (10 per cento) come cute, tiroide, paratiroide e surreni.

I sintomi

I sintomi di presentazione più comuni di un NET pancreatico non funzionante sono dolore addominale (dal 35 al 78 per cento), perdita di peso (dal 20 al 35 per cento) e anoressia e nausea (45 per cento). I segni meno frequenti includono ittero ostruttivo (dal 17 al 50 percento), emorragia intra-addominale (dal 4 al 20 percento) o una massa palpabile (dal 7 al 40 percento). I sintomi possono anche essere attribuibili alla malattia metastatica. In una varietà di rapporti pubblicati, tra il 32 e il 73 per cento dei casi è metastatico alla diagnosi. Raramente, i pazienti presentano NET metastatico e un sito primario sconosciuto. Il sito più comune di coinvolgimento della malattia metastatica per NET pancreatico è il fegato.