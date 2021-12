X Factor 2021 Live, vincitore: chi ha vinto il talent show

X FACTOR 2021 LIVE VINCITORE – Chi ha vinto la finale dei Live di X Factor 2021 andata in scena oggi, 9 dicembre 2021, al Forum di Assago? A trionfare è stato: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti che hanno preso parte ai Live di X Factor 2021? Eccoli divisi per squadre (ogni squadra “appartiene” a un giudice: Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone):

La squadra di Hell Raton

Karakaz

Versailles

Edoardo Spinsante

La squadra di Mika

Fellow

Westfalia

Nika Paris

La squadra di Manuel Agnelli

Bengala Fire

Mutonia

Erio

La squadra di Emma

Vale LP

Le Endrigo

Gianmaria

X Factor 2021 Live: la location

Dove si svolgono (location) i Live di X Factor 2021? I Live Show di XF2021 si tengono presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Per la finale invece si andrà al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) i Live di X Factor 2021, ma dove vedere la finale in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con i Live della nuova edizione ogni giovedì alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Il mercoledì successivo in prima serata in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre la finale di X Factor 2021 andrà in simulcast sia su Sky che su TV8.