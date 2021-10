X Factor 2021 Live: cantanti, squadre, giudici, location, quante puntate e streaming

Si parte. Da giovedì 28 ottobre 2021 su Sky arrivano i live di X Factor 2021. Al timone del programma Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. Tra questi solo due donne (Vale Lp e Nika Paris). “Da questo punto di vista noi abbiamo un occhio in più a 360 gradi in tutte le nostre produzioni – ha detto Nils Hartmann, Senior Director Original Productions Sky Italia -. Il talento non discrimina, quest’anno è andata così, l’anno prossimo magari ci saranno 10 donne”. Sulla stessa onda anche i 4 giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Per Emma le polemiche sulle “quote rosa”, così come parlare di sessismo e maschilismo “sono forzate”. “Abbiamo avuto la possibilità di fare scelte su basi artistiche e così è stato”, ha aggiunto. Anche per Manuel Agnelli, “gli artisti sono stati valutati come persone e per il loro talento”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio su questa nuova edizione del talent show.

Cantanti e squadre

Quali sono i cantanti di X Factor 2021 Live? Per questa nuova edizione del talent è stata prevista una grande novità: per la prima volta al mondo, addio alle consuete categorie, con la divisione dei cantanti in base a sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). Per i giudici, c’è stata una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro ha dovuto portare con sé ai Live almeno un solista e una band. Ma vediamo insieme i cantanti di X Factor 2021:

La squadra di Hell Raton

Karakaz , band che si è esibita con “Out of control” dei Chemical Brothers

, band che si è esibita con “Out of control” dei Chemical Brothers Versailles , che ha portato l’inedito “Patico”

, che ha portato l’inedito “Patico” Edoardo Spinsante, che ha interpretato “La ballata della moda” di Luigi Tenco

La squadra di Mika

Fellow , che ha cantato il brano “London” di Benjamin Clementine

, che ha cantato il brano “London” di Benjamin Clementine Westfalia , band che si è esibita con l’inedito “My new mouse”

, band che si è esibita con l’inedito “My new mouse” Nika Paris, che ha interpretato “La chanson de Prevert” di Serge Gainsbourg

La squadra di Manuel Agnelli

Bengala Fire , band che ha interpretato “See Emily play” dei Pink Floyd

, band che ha interpretato “See Emily play” dei Pink Floyd Mutonia , band che ha portato “Psycho Killer” dei Talking Heads

, band che ha portato “Psycho Killer” dei Talking Heads Erio, che ha interpretato “Please please please let me get what I want” dei The Smiths e che a oggi è fra i favoriti assoluti per la vittoria finale del talent

La squadra di Emma

Vale LP , che ha portato agli Home Visit “Che Dio ti benedica” di Pino Daniele

, che ha portato agli Home Visit “Che Dio ti benedica” di Pino Daniele Le Endrigo , band che ha portato l’inedito “Stare soli”

, band che ha portato l’inedito “Stare soli” Gianmaria, con “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano

X Factor 2021 Live: i giudici

Ad X Factor 2021 Live ritroviamo i quattro giudici dello scorso anno: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Ma vediamo insieme chi sono i giudici di X Factor 2021.

MANUEL AGNELLI

È il giudice che ha alle spalle più edizioni di X Factor. Per il frontman degli Afterhours si tratta infatti della quinta partecipazione. Lo scorso anno è arrivato secondo con i Little Pieces of Marmalade. Cantautore, musicista e produttore discografico, Agnelli è il fondatore e il frontman degli Afterhours, gruppo di alternative rock nato nel 1986. “A me piace che X Factor racconti la musica attraverso i generi e la contaminazione tra questi. Quest’anno il talent ha una grande occasione, raccontare ciò che è successo mentre sta succedendo, e l’epopea dei Maneskin lo conferma: X Factor sta alimentando il cambiamento”, ha detto Manuel.

EMMA MARRONE

Lo scorso anno, al suo esordio al tavolo dei giudici, Emma Marrone ha colpito tanto i concorrenti quanto il pubblico a casa con la sua tenerezza nei confronti dei membri della propria squadra, con cui è stata affettuosa e materna. Vincitrice del talent-show Amici, ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”. “Sono contentissima di ritrovare i miei compagni e ringrazio Sky e Fremantle per questa avventura da cui si può imparare tantissimo anche solo stando ad ascoltare. Per me X Factor è formativo, mi mette alla prova e mi diverte. Mi piace l’aria che si respira. Rispetto ai generi dico che sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma non dobbiamo fossilizzarci sui termini, la differenza la fa il talento ed è questo che ci renderà sempre unici”.

MIKA

Anche lui un veterano del talent di X Factor, è tornato lo scorso anno tra i giudici dopo qualche edizione di stop. Al secolo Michael Holbrook Penniman Jr., di origini libanesi ma britannico di adozione, è diventato negli anni una vera e propria icona della musica pop. È felice anche lui dell’abolizione delle categorie che X Factor 2021 ha voluto introdurre, tanto da dichiarare: “Un artista non dovrebbe essere predefinito in base al sesso o all’età. Un artista non deve competere sulla base di queste divisioni, ma sulla forza della propria visione artistica e musicale”.

HELL RATON

Giudice più giovane della squadra, con i suoi 31 anni e, come Emma, è alla seconda edizione di X Factor. Di padre sardo e madre ecuadoriana, è un rapper e un discografico, ma soprattutto ha vinto X Factor 2020 con Casadilego. Soprannominato Manuelito, si è detto carico e agguerrito. “Al di là di Ludovico che è stata una grande sorpresa che ho apprezzato moltissimo, ritornare a X Factor per me è stato come rientrare in famiglia (una famiglia molto animata). Sono felice di salire a bordo di questa bellissima nave”.

Location

Dove si svolgono (location) i Live di X Factor 2021? I Live Show di XF2021 si tengono presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Per la finale invece si andrà al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per i Live di X Factor 2021? Al momento non è stato ufficializzato il numero esatto di puntate che andranno in onda su Sky Uno. Secondo le anticipazioni, dovrebbero essere sette. La prima giovedì 28 ottobre 2021; l’ultima – la finale – giovedì 9 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione dei Live:

Prima puntata: giovedì 28 ottobre 2021

Seconda puntata: giovedì 4 novembre 2021

Terza puntata: giovedì 11 novembre 2021

Quarta puntata: giovedì 18 novembre 2021

Quinta puntata: giovedì 25 novembre 2021

Sesta puntata: giovedì 2 dicembre 2021

Settima puntata: giovedì 9 dicembre 2021

Streaming e tv

Dove vedere i Live di X Factor 2021 in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con i Live della nuova edizione a partire da giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Inoltre la prima puntata sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.