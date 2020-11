X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata dei LIVE

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, su Sky Uno e Now Tv alle ore 21,15 va in onda la quarta puntata dei Live di X Factor 2020. Dopo aver assistito alle scelte dei quattro giudici, sono infatti in corso i LIVE, la gara vera e propria che sancirà il vincitore del talent show. Ma dove è possibile vedere la quarta puntata dei LIVE di X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Sky Uno? Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La terza puntata dei LIVE della nuova stagione di X Factor va in onda oggi, 19 novembre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non finisce qui. Le puntate di X Factor 2020 vanno in onda anche in chiaro, gratis, ma in differita su Tv8: l’appuntamento è per il mercoledì sera successivo alla messa in onda (bisognerà aspettare quindi 6 giorni) alle ore 21,30.

X Factor 2020 in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire i LIVE anche in streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone e su Now Tv (piattaforma a pagamento). Inoltre su SkyGo o sul proprio MySky sarà possibile recuperare tutte le puntate di X Factor grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata di X Factor 2020, ma quante puntate sono previste? Di seguito la programmazione Sky:

Prima puntata (audition): giovedì 17 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (audition): giovedì 24 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (audition): giovedì 1 ottobre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (bootcamp): giovedì 8 ottobre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata (bootcamp): giovedì 15 ottobre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata (homevisit): giovedì 22 ottobre 2020 TRASMESSA

Settima puntata (live): giovedì 29 ottobre 2020 TRASMESSA

Ottava puntata (live): giovedì 5 novembre 2020 TRASMESSA

Nona puntata (live): giovedì 12 novembre 2020 TRASMESSA

Decima puntata (live): giovedì 19 novembre 2020 OGGI

Undicesima puntata (live): giovedì 26 novembre 2020

Dodicesima puntata (live): giovedì 3 dicembre 2020

Tredicesima puntata (live): giovedì 10 dicembre 2020

Quattordicesima puntata (finale live): giovedì 17 dicembre 2020

