X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata dei Bootcamp live

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno e NowTv va in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2020. Dopo aver assistito alle Audizioni, con le selezioni degli aspiranti concorrenti di questa edizione, la sfida entra nel vivo, con l’avvincente prova delle cinque sedie. Quali concorrenti passeranno all’ultimo step prima dei Live? Inoltre nella puntata di oggi Alessandro Cattelan svelerà ai quattro giudici la propria categoria di appartenenza. Dopodiché assisteremo alle scelte di Mika ed Hell Raton, detto Manuelito, mentre Emma e Manuel Agnelli selezioneranno la loro squadra nella seconda puntata dei Bootcamp della prossima settimana. Ma dove è possibile vedere X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Sky Uno? Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La prima puntata dei Bootcamp della nuova stagione di X Factor va in onda oggi, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non finisce qui. Le puntate di X Factor 2020 andranno in onda anche in chiaro, gratis, ma in differita su Tv8: l’appuntamento con i Bootcamp è quindi per domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 21,30.

X Factor 2020 in live streaming

Non solo tv. La quarta puntata di X Factor 2020 può essere seguita anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone e su Now Tv (piattaforma a pagamento). Inoltre su SkyGo o sul proprio MySky sarà possibile recuperare tutte le puntate di X Factor grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming, ma quali sono le anticipazioni della puntata di stasera? Nella prima puntata dei Bootcamp di stasera, 8 ottobre, andranno a comporre la loro squadra i giudici Mika ed Hell Raton. Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno l’operato dal giudice protagonista del Bootcamp, valutando le decisioni da lui prese anche pensando a un inizio di rivalità tra le varie squadre. Al termine dei due appuntamenti con i Bootcamp, solo i migliori 20 giovani artisti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella nuova fase definita “Last Call”: un’ultima chiamata per diventare, così, i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2020. Dal 29 ottobre cominceranno gli attesissimi Live, con il ritorno in studio (nell’ex Area Expo a Milano) del pubblico, pur se in misura contingentata.

