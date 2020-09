Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, fidanzata, canzoni

Hell Raton (vero nome: Manuel Zappadu) è uno dei nuovi giudici di X Factor 2020, il talet show di Sky al via oggi – 17 settembre 2020 – con le audizioni. Si trtta del vero volto nuovo del programma che ha deciso di scommetere su di lui nonostante la giovanissima età. Ma chi è Hell Raton? Qual è la sua storia? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’artista.

Hell Raton è un rapper e produttore discografico italiano. Nato in Sardegna da padre sardo (il fotoreporter Antonello Zappadu) e madre ecuadoriana, cresce a Quito (la capitale dell’Ecuador) salvo poi tornare ad Olbia quando all’età di 11 anni. La passione per il rap lo spinge a seguire le orme di Salmo, con band come gli Skasico e più tardi To Ed Gein e Three Pigs’ Trip, prima dell’avvio della carriera solista come El Raton e il trasferimento a Milano. Dall’incontro con Salmo, Enigma e DJ Slait nasce dunque la Machete Crew, con lo scopo di supportare la musica prodotta dai giovani rapper sardi come loro, abbattendo le barriere e diffondendola via web.

A marzo 2011 viene lanciato in rete il video del brano Multicultural, girato interamente a Londra, città in cui Hell Raton ha vissuto e lavorato per alcuni anni prima di tornare in Italia. In quello stesso anno raccoglie il materiale musicale creato nel tempo e lo seleziona nel mixtape Basura Muzik Vol. 1, reso disponibile gratuitamente: sedici brani con collaborazioni di diversi artisti sardi e non. Nel 2014 esce Rattopsy EP. Nel 2020 è stato impegnato in alcuni progetti benefici come Machete Aid on Twitch.tv a favore di coloro che lavorano nel settore musicale e stanno affrontando la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 del 2019-2020.

“Ho passato tutta la vita a spostarmi da una parte all’altra del mondo e a costruire ogni volta un rapporto con i compagni e gli insegnanti”, ha raccontato Hell Raton Vanity Fair. “In Sudamerica mia madre faceva tre lavori per permettermi di studiare, ed è lì che ho capito quanto fosse prezioso potermi sedere dietro a un banco e avere il dono di apprendere, di dedicarmi a qualcosa”. Poi a 16 anni, Hell Raton si è trasferito a Firenze e ha scelto di proseguire i suoi studi nel settore artistico, riuscendo così a dare sfogo alla sua vena creativa. “Molti professori battevano i pugni per farmi promuovere riconoscendo tutti i sacrifici che facevo per poter andare avanti”.

Hell Raton a X Factor 2020

“Battere i pugni per tutti coloro che meritano di andare avanti”. Hell Raton ha le idee chiare su cosa farà ad X Factor 2020. Ma che tipo di cantanti cerca il nuovo giudice? Concorrenti che sappiano giocare con l’innovazione e guardare al futuro. “Se non chiediamo di più da noi stessi resteremo sempre fermi dove siamo, incapaci di muoverci. Cercherò anche di non lasciarli soli e di fare del mio meglio per aiutarli, con la speranza che sia anche io a imparare qualcosa da loro. Esattamente come è successo con i miei professori di Firenze”.

Hell Raton ha poi proseguito: “Ho detto di sì a X Factor perchè ricordo il ragazzino che ero, appassionato e pieno di sogni. L’impatto con lo show? Sono l’ultimo della classe, l’ultimo arrivato, quello nuovo. Avevo un po’ di imbarazzo all’inizio, ma sono stati tutti carini, Emma, Mika… sono un fan del loro percorso. Imparo molto di più dai fallimenti che dai successi. I successi sono una noia, una conferma che avevo ragione e a me non piace”.

Canzoni

Ma quali sono le canzoni di Hell Raton? Di seguito la sua discografia da solista:

Mixtape

2011: Basura Muzik Vol. 1 (pubblicato come El Raton)

EP

2014: Rattopsy EP (pubblicato come El Raton)

Singoli

2017: Buganda Rock

2017: Hell Taxi

Quesi invece i brani con la Machete Crew:

2012: Machete Mixtape

2012: Machete Mixtape Vol II

2014: Machete Mixtape III

2015: Machete Mixtape Gold Edition

2019: Machete Mixtape 4

Vita privata, fidanzata e Instagram

Il nuovo giudice di X Factor 2020 Hell Raton è un ragazzo molto riservato. Sono infatti poche le informazioni riguardo alla sua vita privata. Al momento non è quindi possibile indicare una fidanzata ufficiale. Il ragazzo è molto attivo sui social. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta scatti legati alla sua vita privata e al lavoro, compresa l’avventura da giudice di X Factor 2020.

