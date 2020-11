X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della seconda puntata dei LIVE, 5 novembre

Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, va in onda la seconda puntata dei LIVE di X Factor 2020 che vedrà i 12 cantanti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi i 12 nuovi artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Ma cosa succederà stasera, 5 novembre 2020? Quali sono le anticipazioni di X Factor 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

La prima novità della serata sarà il conduttore. Non ci sarà infatti Alessandro Cattelan, fermato dalla positività al Covid. La produzione e Sky hanno deciso di farlo sostituire, in attesa del ritorno, da Daniela Collu, già conduttrice dell’Hot Factor. La seconda puntata dei Live di X Factor 2020 si aprirà con uno scontro diretto: in standby dalla scorsa settimana c’è Eda Marì, della squadra degli Over di Mika, che in apertura di puntata andrà in ballottaggio con chi durante la settimana ha avuto l’inedito meno streammato e downloadato sulle piattaforme digitali tra quelli presentati durante la puntata d’esordio (secondo le rilevazioni di streaming e di download forniti da GfK, società di ricerche di mercato che rileva i dati di vendita e di ascolto della musica in Italia, sui quali si basano le classifiche e le certificazioni discografiche ufficiali). Dei due artisti al ballottaggio, solo uno passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno di X Factor. Al termine del ballottaggio gli 11 talenti rimasti in gara potranno esibirsi sul palco della Sky Wifi Arena con i brani assegnati dai loro giudici, divisi in due manche. Completate le performance i due meno votati della puntata si sfideranno con il loro cavallo di battaglia, l’esito dello scontro decreterà il secondo eliminato della serata. Queste le assegnazioni dei 4 giudici:

Cmqmartina canterà Il mio canto libero di Lucio Battisti;

Mydrama canterà Bella così di Chadia Rodriguez e Federica Carta;

Casadilegno canterà Xanny di Billie Eilish.

Eda Marì canterà Anche fragile di Elisa;

NAIP canterà Bla bla bla di Gigi D’Agostino;

Vergo canterà E ritorno da te di Laura Pausini.

Little Pieces of Marmelade canteranno Sabotage dei Beastie Boys;

Mlancholia canteranno Bloodmoney di Poppy;

Manitoba canteranno I wanna be sedated dei Ramones

Blind canterà Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys (solo base);

Blue Phelix canterà Sciccherie di Madame;

Santi canterà 8 miliardi di persone di Frah Quintale.

Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Dopo la puntata spazio all’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata

X Factor 2020: gli ospiti della seconda puntata

Quali sono gli ospiti della seconda puntata dei LIVE di X Factor 2020? Gli attesissimi ospiti del secondo Live saranno i MÅNESKIN, per un ritorno sul palco di X Factor. La band romana, che ha conquistato le classifiche negli ultimi anni, dopo il debutto nello show di Sky nel 2017 ha collezionato il doppio platino con l’album “Il ballo della vita” e un tour di 70 date sold out in Italia e in Europa. I Måneskin hanno appena pubblicato – lo scorso 30 ottobre 2020 – il nuovo singolo “Vent’anni”, una rock ballad cruda e contemporanea che presenteranno giovedì sul palco del live.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi

Blue Phelix

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina

Eda Marì

Vergo

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba

I Melancholia

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della prima puntata dei LIVE di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

