World War Z: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, giovedì 31 luglio 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda World War Z, film del 2013 per la regia di Marc Forster con protagonista Brad Pitt. La pellicola, grande successo a livello sia di critica che di incassi, è la trasposizione cinematografica del romanzo World War Z. La guerra mondiale degli zombi di Max Brooks (2006). Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

World War Z film: la trama

World War Z racconta la storia Gerry Lane, padre di famiglia che è in automobile con la sua famiglia a Philadephia, quando una disastrosa epidemia si abbatte sugli abitanti della città. Si tratta di una misteriosa malattia scatenata da un’infezione che rende gli esseri umani zombie pronti ad attaccare altri uomini. Questi, una volta morsi, si trasformano in zombie a loro volta.

A quel punto Gerry Lane inizia disperatamente a cercare una soluzione, una via di fuga che possa mettere in salvo la sua famiglia. Quindi, in quanto ex impiegato dell’ONU, contatta un collega e vecchio amico per farsi recuperare da un elicottero e salvare la sua famiglia. La sua ex squadra lo soccorre e gli chiede di tornare in servizio per trovare un rimedio al virus, il quale si è ormai diffuso a livello mondiale. Schivando pericolosi zombie e in guerra contro il tempo per salvare più vite umane possibili, Gerry viene indirizzato prima in Corea del Sud e poi a Gerusalemme, presidio che alle prime avvisaglie del paziente zero in India aveva costruito una gigantesca fortezza intorno alla città per ripararsi dagli attacchi.

Quando le speranze sono ridotte all’osso, Gerry nota che gli zombie non attaccano qualsiasi individuo, ma solo alcuni, cioè chi è completamente sano. Da lì, in lui, comincerà a farsi strada una possibile soluzione.

World War Z film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Brad Pitt – Gerry Lane

– Gerry Lane Mireille Enos – Karen Lane

– Karen Lane Daniella Kertesz – Segen

– Segen James Badge Dale – Capitano Speke

– Capitano Speke David Morse – Gunther Haffner

– Gunther Haffner Fana Mokoena – Thierry Umutoni

– Thierry Umutoni David Andrews – Capitano Mullenaro

– Capitano Mullenaro Sterling Jerins – Constance Lane

– Constance Lane Abigail Hargrove – Rachel Lane

– Rachel Lane Peter Capaldi – Dottore OMS

– Dottore OMS Pierfrancesco Favino – Dottore OMS

– Dottore OMS Ruth Negga – Dottore OMS

– Dottore OMS Moritz Bleibtreu – Dottore OMS

– Dottore OMS Michiel Huisman – Ellis

– Ellis Ludi Boeken – Jurgen Warmbrunn

– Jurgen Warmbrunn Grégory Fitoussi – Pilota aereo da trasporto

– Pilota aereo da trasporto Matthew Fox – USAF Pararescue

World War Z film: il trailer

Ecco il trailer del film:

World War Z film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere World War Z in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – 31 luglio 2025 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.