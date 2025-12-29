Will Hunting – Genio ribelle: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Will Hunting – Genio ribelle, film del 1997 diretto da Gus Van Sant e interpretato da Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Casey Affleck, Stellan Skarsgård e Minnie Driver. Girato a Boston, Massachusetts, racconta la storia di un ragazzo prodigio che fa le pulizie al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ai Premi Oscar 1998 ha trionfato nelle categorie migliore sceneggiatura originale (Matt Damon e Ben Affleck) e miglior attore non protagonista (Robin Williams). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un quartiere povero di Boston, il ventenne Will Hunting vive in modo precario e scombinato insieme ad alcuni amici, tra cui spicca il suo migliore amico Chuckie, e guadagna qualcosa pulendo i pavimenti nel dipartimento di matematica del famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT). La sera esce e si svaga bevendo litri di birra insieme ai suoi compagni e spesso è protagonista di risse da strada; inoltre ha notevoli problemi a rapportarsi con persone che si trovano fuori della sua ristretta cerchia di conoscenze. Nel tempo libero, legge moltissimi libri di ogni genere e possiede una vasta cultura in campi completamente diversi: storia, matematica, filosofia, letteratura, scienze, giurisprudenza (grazie a cui riesce a difendersi in tribunale, evitando la galera), e così via. Tuttavia, il vero talento di Will si rivela proprio nella matematica, che riesce a padroneggiare fino ai livelli più alti e sofisticati grazie a enormi capacità logiche e di calcolo.

Un giorno, lavando i pavimenti dell’istituto, dal corridoio vede un problema molto difficile su una lavagna: l’esercizio proposto è stato scritto dal professor Gerald Lambeau, docente di matematica, come sfida ai suoi studenti. Molti ragazzi provano a risolverlo, ma nessuno vi riesce. Will osserva quel problema e, arrivato a casa dopo una serata con i suoi amici, lo studia e lo risolve, scrivendolo sullo specchio del bagno. Il giorno successivo arriva prima dell’orario di inizio di lavoro all’istituto e scrive la soluzione del problema sulla lavagna. La notizia che qualcuno ha risolto l’esercizio fa il giro della facoltà in un batter d’occhio e alla lezione successiva del professor Lambeau è presente tantissima gente che vuole sapere chi sia il genio misterioso che vi è riuscito. Lambeau dice di non saperlo e lo invita a mostrarsi al pubblico e a riscuotere la meritata gloria, ma nessuno si fa avanti.

Lambeau decide, quindi, di mettere alla prova questa persona con un nuovo esercizio, molto più complesso del precedente, cioè trovare tutti i grafi non omeomorfi composti da dieci nodi. Mentre è impegnato a scrivere la soluzione, Will viene scoperto dal professore e da un suo assistente. Inizialmente i due pensano che stia solo imbrattando le lavagne e lo sgridano; lui scappa via mandando a quel paese i due, che non riescono nemmeno a vederlo in faccia, ma poi l’assistente scopre che il ragazzo ha in realtà risolto il problema. Nel frattempo Will conosce Skylar, una studentessa di Harvard, e poco dopo viene arrestato per una rissa di strada. Lambeau lo va a trovare in prigione e gli dice che gli può procurare la libertà a patto che frequenti lezioni di matematica e si veda settimanalmente con uno psicologo.

Will Hunting – Genio ribelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Will Hunting – Genio ribelle, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Will Hunting

Robin Williams: Sean Maguire

Ben Affleck: Chuckie Sullivan

Minnie Driver: Skylar

Stellan Skarsgård: prof. Gerald Lambeau

Casey Affleck: Morgan O’Mally

Cole Hauser: Billy McBride

Scott William Winters: Clark

George Plimpton: psicologo

Streaming e tv

Dove vedere Will Hunting – Genio ribelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.