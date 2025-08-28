Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (terza puntata)

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Watson: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Watson, la nuova serie tv basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle. John Watson riprende la sua professione di medico, aprendo la Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania: l’intenzione è curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili. Ma la vecchia vita del sodale di Sherlock non tarderà a ripresentarsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio intitolato L’uomo con la mano aliena, Watson deve occuparsi di un caso investigativo ed è convinto che il paziente che ha in cura sia colpevole di aver spinto sotto un autobus suo fratello, provocandone la morte. La malattia di cui l’uomo è affetto è tra le più rare al mondo e si tratta della sindrome della mano aliena.

Nell’episodio La deduzione del giorno buio, Watson affronta un trauma che risale agli anni passati nell’esercito e che torna a tormentarlo ancora oggi. Tutto questo si scatena quando la moglie di un suo amico veterano lo contatta per chiedergli aiuto, poiché suo marito è vittima di un grave caso psicotico. Moriarty continua invece ad agire indisturbato e chiede a Shinwell una mano.

Nell’episodio intitolato Il Lavoro della tua vita, prima parte e seconda parte, vedremo parte dell’équipe di Watson ammalarsi dopo essere diventato bersaglio di un complotto molto misterioso. Il dottore deve intervenire il prima possibile per salvare i suoi colleghi. Tutto pare risolversi nel modo migliore, tanto da portare il medico ad annunciare un nuovo progetto a cui sta lavorando da qualche tempo.

Watson: il cast

Abbiamo visto la trama di Watson, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco di Morris Chestnut, celebre per serie come “Rosewood” e “The Resident”, troviamo Randall Park nel ruolo del professor James Moriarty. Con loro ci sono anche Eve Harlow (Ingrid Derian), Peter Mark Kendall (Stephens Croft e Adam Croft), Inga Schlingmann (Sasha Lubbock), Ritchie Coster (Shinwell Johnson), Rochelle Aytes (Mary Morstan), Kacey Rohl (Hannah Burke), Nat Faxon (Hobie McSorley), Kiera Allen (Gigi Grigoryan), Beatrice Schneider (Gigi), Amanda Crew (Lauren), Whoopie Van Raam (Irene Adler), Sebastian Billingsley-Rodriguez (Angus Adler), Vincent Gale (Mycroft Holmes), Andy Bean (Ivo Derian), Rachel Hayward (Detective Lestrade) e Tika Sumpter (Laila Bynum). Nella prima stagione di Sherlock Holmes sentiamo solo la voce, che è quella dell’attore Matt Berry. Nella seconda stagione a interpretarlo sarà l’attore britannico Robert Carlyle.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Watson su Canale 5? In tutto andranno in onda 4-5 puntate da più episodi ciascuna. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: martedì 19 agosto 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: martedì 26 agosto 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: giovedì 28 agosto 2025 OGGI
  • Quarta puntata: martedì 2 settembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Watson in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Troy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)
Ti potrebbe interessare
TV / Troy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)
TV / No Way Up: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Morto in un incidente l’ex marito di Roberta Capua: “Resterà il grande amore della mia vita”
TV / Ascolti tv mercoledì 27 agosto: Il segreto di Isabelle, Nata per te
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
Ricerca