Watson: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Watson, la nuova serie tv basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle. John Watson riprende la sua professione di medico, aprendo la Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania: l’intenzione è curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili. Ma la vecchia vita del sodale di Sherlock non tarderà a ripresentarsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio intitolato L’uomo con la mano aliena, Watson deve occuparsi di un caso investigativo ed è convinto che il paziente che ha in cura sia colpevole di aver spinto sotto un autobus suo fratello, provocandone la morte. La malattia di cui l’uomo è affetto è tra le più rare al mondo e si tratta della sindrome della mano aliena.

Nell’episodio La deduzione del giorno buio, Watson affronta un trauma che risale agli anni passati nell’esercito e che torna a tormentarlo ancora oggi. Tutto questo si scatena quando la moglie di un suo amico veterano lo contatta per chiedergli aiuto, poiché suo marito è vittima di un grave caso psicotico. Moriarty continua invece ad agire indisturbato e chiede a Shinwell una mano.

Nell’episodio intitolato Il Lavoro della tua vita, prima parte e seconda parte, vedremo parte dell’équipe di Watson ammalarsi dopo essere diventato bersaglio di un complotto molto misterioso. Il dottore deve intervenire il prima possibile per salvare i suoi colleghi. Tutto pare risolversi nel modo migliore, tanto da portare il medico ad annunciare un nuovo progetto a cui sta lavorando da qualche tempo.

Watson: il cast

Abbiamo visto la trama di Watson, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco di Morris Chestnut, celebre per serie come “Rosewood” e “The Resident”, troviamo Randall Park nel ruolo del professor James Moriarty. Con loro ci sono anche Eve Harlow (Ingrid Derian), Peter Mark Kendall (Stephens Croft e Adam Croft), Inga Schlingmann (Sasha Lubbock), Ritchie Coster (Shinwell Johnson), Rochelle Aytes (Mary Morstan), Kacey Rohl (Hannah Burke), Nat Faxon (Hobie McSorley), Kiera Allen (Gigi Grigoryan), Beatrice Schneider (Gigi), Amanda Crew (Lauren), Whoopie Van Raam (Irene Adler), Sebastian Billingsley-Rodriguez (Angus Adler), Vincent Gale (Mycroft Holmes), Andy Bean (Ivo Derian), Rachel Hayward (Detective Lestrade) e Tika Sumpter (Laila Bynum). Nella prima stagione di Sherlock Holmes sentiamo solo la voce, che è quella dell’attore Matt Berry. Nella seconda stagione a interpretarlo sarà l’attore britannico Robert Carlyle.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Watson su Canale 5? In tutto andranno in onda 4-5 puntate da più episodi ciascuna. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 agosto 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 26 agosto 2025 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 28 agosto 2025 OGGI

Quarta puntata: martedì 2 settembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Watson in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.