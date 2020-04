Vivi e lascia vivere: dove vedere la fiction in tv e in streaming

VIVI E LASCIA VIVERE STREAMING – Parte questa sera, giovedì 23 aprile 2020, su Rai 1 Vivi e lascia vivere, la nuova fiction in sei puntate con Elena Sofia Ricci in onda ogni settimana in prima serata. Tanti gli attori nel cast come Antonio Gerardi, Cristina Donadio e Massimo Ghini. Ma come fare per vedere la fiction in streaming?

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

Protagonista è Laura Ruggero, una donna che si ritrova in breve tempo senza marito e senza lavoro e con un mutuo da pagare. Nelle difficoltà riuscirà a tirare fuori il meglio di sé e sfruttare questo dramma per trasformarlo in un’opportunità. Laura è una di quelle persone che riesce a trasformare l’esistenza in qualcosa di migliore, di compiuto, proprio quando tutte le certezze appaiono perdute. Incarna lo spirito di rivalsa di chi non teme di guardare al futuro con positività e riesce a trovare, anche nel dolore più profondo, lo stimolo per evolversi, per crescere e realizzarsi.

La trama di Vivi e lascia vivere

Rimasta senza il marito con cui aveva trascorso gran parte della vita e fatto tre figli, dopo aver perso anche il lavoro, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci decide di ricominciare da capo avviando un’attività di street food in giro per Napoli, dando la possibilità a se stessa e ad altre donne di diventare indipendenti e autonome. Quando però la nostra protagonista sembra aver ritrovato una stabilità e una tranquillità familiare, secondo la trama di Vivi e lascia vivere, dal suo passato torna Toni (Massimo Ghini), un vecchio amore che nasconde diversi lati oscuri.

Il cast di Vivi e lascia vivere

Vivi e lascia vivere streaming: dove vedere in tv

La nuova serie di Rai 1 va in onda in sei puntate a partire da questa sera, 23 aprile 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Vivi e lascia vivere streaming: dove vedere in streaming

Non vi volete perdere la fiction con Elena Sofia Ricci in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare gli episodi di Vivi e lascia vivere anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

Potrebbero interessarti Elena Sofia Ricci: carriera, vita privata, marito, figlie della protagonista di Vivi e lascia vivere Bus 657: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quante puntate, quando va in onda