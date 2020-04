Vivi e lascia vivere: il cast della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci

Tanti attori famosi nel cast della nuova fiction di Rai 1 Vivi e lascia vivere, una serie in sei puntate in onda in prima serata da giovedì 23 aprile 2020. Nel ruolo della protagonista troviamo Elena Sofia Ricci, che interpreta Laura Ruggero, una donna che si ritrova in breve tempo senza marito e senza lavoro e con un mutuo da pagare. Nelle difficoltà riuscirà a tirare fuori il meglio di sé e sfruttare questo dramma per trasformarlo in un’opportunità. Ma qual è il cast e quali sono gli attori di Vivi e lascia vivere? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

Vivi e lascia vivere cast: attori e personaggi

Nel ruolo di Laura Ruggero, la protagonista di questa fiction, troviamo Elena Sofia Ricci, una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle “il conto”, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo.

Nei panni del marito Renato l’attore Antonio Gerardi: i due sono sposati da oltre 20 anni e hanno tre figli. La vita di Laura procede senza troppi scossoni (anche se nasconde un segreto molto importante) fino a quando, di ritorno da un viaggio, è costretta a comunicare ai suoi figli che il loro papà è morto in un misterioso incidente a Tenerife, omettendo però un’altra dolorosa verità: l’uomo conduceva una doppia vita con un’altra donna.

La trama di Vivi e lascia vivere

La bravura della protagonista della serie Vivi e lascia vivere, interpretata da Elena Sofia Ricci, sarà quella di sapersi reinventare: licenziata anche dal suo impiego alla mensa, decide infatti di ricominciare da capo avviando un’attività di street food in giro per Napoli, dando la possibilità a se stessa e ad altre donne di diventare indipendenti e autonome. Dal suo passato però tornerà un uomo, Toni, interpretato da Massimo Ghini, un vecchio amore che nasconde diversi lati oscuri.

Qual è il cast di Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai 1? Protagonista indiscussa della serie tv è ovviamente Elena Sofia Ricci. Per la prima volta la famosa attrice è stata sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia interpreta il suo personaggio da giovane. “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona – le parole di Elena Sofia Ricci -. Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato.

E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”. Al loro fianco tanti altri attori: Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. Nel cast di Vivi e lascia vivere anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura. Appuntamento dunque con Vivi e lascia vivere su Rai 1 stasera, 23 aprile 2020, dalle 21.25 per la prima delle sei puntate della fiction.

Dove vedere la fiction in streaming

