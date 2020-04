Vivi e lascia vivere: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da oggi, giovedì 23 aprile 2020, su Rai 1 va in onda in prima serata Vivi e lascia vivere, una nuova fiction in sei prime serate con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una donna costretta a reinventare la sua intera esistenza a seguito di una tragedia che stravolge tutta la sua vita. Una co-produzione targata Rai Fiction e Bibi Film, diretta dal regista Pappi Corsicato. Ma qual è la trama di Vivi e lascia vivere? E il cast? Quante puntate andranno in onda? Di seguito tutte le informazioni sulla fiction di Rai 1.

Trama

Le vicende di Vivi e lascia vivere si svolgono a Napoli e girano intorno alla vita di Laura (Elena Sofia Ricci), donna cinquantenne dal carattere freddo e scostante che, per contribuire alle spese familiari, lavora come cuoca in una mensa. Laura è sposata da oltre 20 anni con Renato (Antonio Gerardi) , un musicista che suona sulle navi da crociera, ed è la madre di Nina (Carlotta Antonelli), Giovanni (Giampiero De Concilio) e Giada (Silvia Mazzieri).

Laura conduce una vita tranquilla (anche se nasconde un segreto molto importante) fino a quando, di ritorno da un viaggio, è costretta a comunicare ai suoi figli che il loro papà è morto in un misterioso incidente a Tenerife, omettendo però un’altra dolorosa verità: l’uomo conduceva una doppia vita con un’altra donna.

Una tragedia enorme che diventa per Laura un’opportunità di rinascita e di riscatto: licenziata anche dal suo impiego alla mensa, la donna disperata decide di ricominciare da capo avviando un’attività di street food in giro per Napoli, dando la possibilità a se stessa e ad altre donne di diventare indipendenti. Autonome.

Quando però la nostra protagonista sembra aver ritrovato una stabilità e una tranquillità familiare, dal passato arriva Tony (Massimo Ghini), un vecchio amore che nasconde diversi lati oscuri.

Vivi e lascia vivere è un family drama che unisce il genere thriller al melodramma, una fiction che è soprattutto una storia di rinascita e di emancipazione femminile.

Cast

Qual è il cast di Vivi e lascia vivere? Protagonista indiscussa della serie tv è ovviamente Elena Sofia Ricci. Per la prima volta la famosa attrice è stata sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia interpreta il suo personaggio da giovane. “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona – le parole di Elena Sofia Ricci -. Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”. Al loro fianco tanti altri attori: Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. Nel cast di Vivi e lascia vivere anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

Vivi e lascia vivere: quante puntate

Quante puntate sono previste per Vivi e lascia vivere? La fiction Rai diretta da Pappi Corsicato con protagonista la bellissima Elena Sofia Ricci debutta oggi, 23 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 con la prima puntata. La messa in onda della fiction su Rai Uno prevede sei puntate in prima serata. Se consideriamo inoltre che nel corso di ogni prima serata vanno in onda due episodi, in tutto gli episodi di Vivi e lascia vivere sono 12. Ma quanto durano (durata in minuti) gli episodi e quindi le puntate?

La prima puntata prende il via dalle ore 21,25 fino alle 23,30 circa, per una durata totale di 125 minuti. Ciò significa che ogni singolo episodio della fiction con Elena Sofia Ricci ha una durata di circa 60 minuti, vale a dire un’ora. Quando vanno in onda le puntate di Vivi e lascia vivere? Salvo quindi variazioni di palinsesto, ecco quando vedere in prima serata tutte le puntate della fiction Rai:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

giovedì 23 aprile 2020 Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

giovedì 30 aprile 2020 Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

giovedì 7 maggio 2020 Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

giovedì 14 maggio 2020 Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

giovedì 21 maggio 2020 Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

Dove vedere la fiction in tv e streaming

Dove vedere Vivi e lascia vivere in tv e live streaming? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda da oggi, 23 aprile 2020, su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. E’ possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

