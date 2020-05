Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella quinta puntata (riassunto)

Cosa è successo nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere in onda su Rai 1 lo scorso giovedì, 21 maggio 2020? Vediamo a che punto siamo arrivati in vista della sesta e ultima puntata di oggi (28 maggio) della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che racconta la risalita dal baratro di Laura, una donna forte e determinata che ha visto la sua vita sconvolta. Ma cosa è successo (riassunto) nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere?

Nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere, andata in onda il 21 maggio 2020, abbiamo visto Laura che, nonostante abbia stravolto completamente la sua vita e superato innumerevoli difficoltà, non è ancora riuscita a trovare pace e serenità. Il ritorno a Napoli di Renato, suo marito, che per molto tempo tutti avevano creduto morto, ha sconvolto ovviamente i già delicati equilibri. Laura ha cercato di recuperare con i suoi figli, ma tutto è stato inutile. Giada le ha chiesto di non essere presente alla sua laurea e alla fine è tornata da Luciano. Toni inoltre ha annunciato di voler sparire, ma un omicidio di cui è stato accusato, ha messo in serio pericolo l’attività di Laura. Intanto Renato ha vinto al gioco ma non ha proprio appianato i suoi debiti… E Giovanni, dopo un po’ di confusione per i suoi sentimenti, si è messo nei guai e qualcuno lo ha investito…

Quante puntate e quando finisce

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere, ma quante puntate sono previste? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda in prima serata da giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1. In tutto sono previste sei prime serate. La messa in onda della fiction su Rai 1 prevede infatti sei puntate. Quando vanno in onda le puntate di Vivi e lascia vivere? Le sei prime serate di Rai 1 andranno in onda per i prossimi sei giovedì: dal 23 aprile al 28 maggio. Quella di oggi è quindi l’ultima puntata. Di seguito il calendario puntata per puntata:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

giovedì 23 aprile 2020 Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

giovedì 30 aprile 2020 Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

giovedì 7 maggio 2020 Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

giovedì 14 maggio 2020 Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

giovedì 21 maggio 2020 Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

